Volley mondiali, incredibile Italia: 3-0 alla Polonia, la finale sarà contro la Bulgaria

Fantastica Italia, la Polonia si arrende 3-0 (25–21, 25–22, 25–23 ) e domenica alle 12.30 la squadra di De Giorgi sfiderà in finale la Bulgaria di Chicco Blengini, primo italiano ad arrivare ad una finale olimpica e a una mondiale (in semifinale battuta la Repubblica Ceca 3-1).

In tarda mattinata la notizia dell’infortunio a Kurek, ex Lube, uno dei due terminali offensivi preferiti dei polacchi insieme con Leon, non aveva spostato di tanto i pronostici perché la squadra di Grbic ha una rosa profonda e soprattutto equilibrata. Con Leon e Semeniuk in banda, Komenda in regia e Sasak opposto, Huber e Kochanowski al centro, Popiwczak libero.

De Giorgi risponde con il sestetto base: Giannelli in regia, Romanò opposto, Bottolo e Michieletto martelli, Gargiulo e Russo al centro, Balaso libero.

La Polonia parte subito fortissimo, soprattutto a muro, fondamentale con cui scava il primo solco dal 5-5 al 11-7, complice anche qualche errore degli azzurri che rischiano di andare fuori giri per la troppa voglia di incidere. Sul 9-12 Gargiulo trova un ace fortunoso, a quel punto Komenda inizia a chiamare in causa Leon, tenuto in ghiaccio fino a quel momento. L’Italia si riavvicina 12-13 con l’errore di Sasak, si aggancia col muro di Romanò su Leon a 14 e sorpassa con l’attacco dell’opposto silenzioso, poi 16-15 con Leon che sbaglia servizio e allungo sul 18-16 con un Romanò scatenato. Entra Fornal, recuperato dopo l’infortunio, al posto di Sasak, per liberare dalla ricezione Leon. Ma il dominatore del set è l’opposto azzurro mancino, la Polonia va in tilt e su un’alzata sbagliata arriva il 20-17 per gli azzurri (in bianco, con i polacchi in verde, due colori sbagliati al prezzo di uno...). Sul 21-19 Huber regala il servizio, Giannelli anche: 22-20, errore battuta Polonia e attacco out di Leon, primo setball di quattro. Bottolo sbaglia l’attacco, ma chiude il secondo: 25-21. Sei punti di Romanò.

Secondo set: la Polonia parte forte, 5-2, Romanò mura il 5-4, attacca il 5-6 e Gargiulo mura il pareggio, entra Anzani per il centrale della Lube, Giannelli abbatte Semeniuk sul 10-10, Bottolo sorpassa sul 14-13. La sensazione è che il controllo sia nelle mani azzurre, ace di Romanò, attacco di Michieletto ed ace di Bottolo, 17-14. La Polonia riceve male, 18-14, 19-15, 20-16 con Michieletto in attacco. Il margine che serve per arrivare alla volata del secondo set senza affanni, se non ci fosse in campo un certo Leon bravo a sfruttare i buoni servizi di Sasak: 20-20, il sorpasso lo firma Semeniuk sul 22-21 per i polacchi che hanno ritrovato la battuta. Bottolo ci salva sul servizio di Leon, entra Sani e sul suo servizio Semeniuk sbaglia, 23-22 azzurri, Bottolo ancora per il primo setball, ace di Sani per il 25-22 e 2-0, con il martello di Verona devastante (e Romanò che ne mette altri cinque).

Terzo set, quello della verità di solito. Grbic mette Fornal per Semeniuk, paura per Romanò che si procura una distorsione all’inizio, la Polonia vola 6-1 quando arriva la reazione azzurra. 7-3, 8-5, l’Italia comincia a sbagliare troppo mentre i polacchi si riorganizzano. 10-5, il timeout scuote Michieletto che cambia, ma lo scarto rimane, 11-7, 12-8, 13-9. La scuola polacca è la più forta nel muro, da sempre, e lo conferma fermando l’Italia il doppio delle volte. Gli attacchi dei mancini Michieletto e Romanò e il primo punto del giovane Porro entrato per Bottolo ci riportano sotto 12-14, poi 14-16, Russo mura Leon che poi manda fuori, 16-17, il 18 pari nasce da un servizio di Michieletto e costringe Grbic all’ultimo timeout. Sul 19 pari entra Sani, Anzani stampa Kochanowski, ace di Sani, altri muro di Anzani. Il 23-21 è firmato da Porro, il 24-21 da Michieletto, la palla che ci porta in finale dopo i primi matchpoint annullati è di Michieletto.

La finale per il terzo posto domenica alle 8.30 opporrà la Repubblica Ceca alla Polonia.