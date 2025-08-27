Volley, mondiali maschili, il ct e Giannelli sicuri: “Andiamo nelle Filippine per giocarcela”.

Mentre le ragazze di Velasco entrano nella fase decisiva del loro mondiale in Thailandia e domenica affronteranno la Germania negli ottavi, quelli di Fefè De Giorgi partono alla volta delle Filippine, dove dal 12 al 28 settembre si terrano i mondiali maschili e gli azzurri difenderanno il titolo vinto quattro anni fa in Polonia. Nella cornice dell’hub internazionale della Dhl a Malpensa, ospiti dello sponsor delle nazionali, gli azzurri hanno confidato sogni e timori, che sono cambiati drasticamente dopo il brutto infortunio in sala pesi di Daniele Lavia, operato alla mano fratturata e fuori per diversi mesi.

Il mondiale arriva dopo una finale di Nations League nella quale l’Italia ha perso contro la Polonia mettendoci anche del suo con qualche errore di troppo. Capitan Simone Giannelli non si nasconde: “Non ci è piaciuto perdere la finale di Vnl in quel modo, ci sarebbe piaciuto lottare di più. Ci teniamo il percorso e una medaglia d’argento che comunque l’Italia non aveva mai vinto, ma il livello della Polonia è quello a cui dobbiamo tendere per arrivare a giocarcela. La situazione di Lavia è qualcosa di triste per la squadra e per lui, ci piange il cuore a tutti perché è anche un grande amico. E’ un peccato, lui è un giocatore di grandissimo livello che poteva darci tanto dal punto di vista tecnico e umano. Cercheremo di giocare anche per lui, i giocatori che sono qui sono tutti in grado di disputare partite ad alto livello. Qual è la squadra da battere? Quella che ci troveremo di fronte alla rete”.

Il ct Fefè de Giorgi: “Che cosa cambia con l'infortunio di Lavia? Nelle gerarchie diciamo niente, ci sono da trovare degli equilibri ma alla fine noi abbiamo fatto una Nations League nella quale sia Bottolo, sia Porro e lo stesso Sani hanno giocato, ci siamo portati avanti un po' di lavoro nella crescita di questi ragazzi che comunque sono cresciuti. C'è solo da pensare a giocare e sicuramente questo torneo ci aiuterà comunque a vedere alcuni aspetti. E’ chiaro che Daniele era un giocatore di equilibrio nei suoi fondamentali, quindi sicuramente ci saranno da fare degli adattamenti. Come ha preso il gruppo questo colpo a pochi giorni dalla partenza? E’ successo all'ultimo esercizio dell'ultimo allenamento, è stata una bella botta sicuramente perché c'è un aspetto umano principalmente, poi anche quello dell’atleta che si è preparato scrupolosamente per questa manifestazione, e infine quello di squadra. Credo che alla fine le squadre devono essere capaci di trovare ancora più energie da questi avvenimenti negativi che purtroppo possono capitare. Ognuno di noi deve aggiungere qualcosina in più”. Presentarsi da campioni del mondo cambia le cose, ma forse l’Italia adesso non è favorita. “No, secondo me non c'è da fare questo tipo di conti. Sicuramente nelle ultime due manifestazioni importanti la Francia e la Polonia hanno fatto qualcosina più di noi. Ma noi siamo molto competitivi. Alla fine ci dobbiamo godere questo mondiale perché arriviamo come campioni del mondo con orgoglio. Ci siamo preparati, abbiamo lavorato e vediamo se sarà sufficiente o meno”.

Il giocatore più temuto dagli avversari è sicuramente Alessandro Michieletto: quattro anni fa fu la rivelazione, adesso è il punto di riferimento azzurro.

“Grazie, ma io credo che questa squadra abbia sempre messo il gruppo davanti al singolo _ dice Michieletto _ e soprattutto in un momento come questo, con l'infortuno di Daniele, dobbiamo ancora di più unirci e fare squadra, fare gruppo per cercare di sopperire alla sua assenza. Io sono felice del mio ruolo in squadra ed è sicuramente un onore, cerco ogni giorno di dimostrarlo”. Dopo la Nations, gli azzurri hanno lavorato su cosa? “Abbiamo guardato i dati individuali e di gruppo, su cosa potevamo crescere, su quale fondamentale, e ognuno di noi nell’ultimo ritiro a Verona aveva i suoi obiettivi tecnici ma anche più tattici. Abbiamo alzato ancora l’asticella, abbiamo le ultime tre amichevoli che sono un buon test per farci capire a che punto siamo in vista del Mondiale. Il mio obiettivo personale è sicuramente quello di dare la mia migliore versione di Alessandro e mettere anche qualcosina in più per Daniele che da casa ci fa il tifo, lui è un giocatore molto importante e soprattutto noi un po' più esperti dobbiamo fare qualcosa in più che può aiutarci nelle partite più difficili. E pensare una partita alla volta, il girone è tosto, se non viene affrontato nella maniera giusta può metterci in difficoltà e non è quello che vogliamo”.