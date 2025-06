Volley Osimo riparte dalla b. Il coach sarà Giganti

La categoria, dopo la rinuncia alla A3 maschile, sarà sempre la stessa. La Volley Libertas Osimo ripartirà dalla B come annunciato dal dg Valter Matassoli: "Grazie al lavoro fatto dal presidente (Serrani, ndr) e dal direttore sportivo Gagliardi, acquisiremo i diritti per la partecipazione alla serie B". Il titolo dovrebbe essere quello di Ancona. Nuovo invece l’allenatore. Osimo saluta coach Roberto Pascucci - che tanto bene ha fatto nelle tre stagioni a Osimo con tanto di promozione quest’anno in A3. "La stima e l’affetto che ci legano a Roberto rimarranno impresse nella storia di questa società", le parole del ds Amedeo Gagliardi. Accoglie un profilo d’esperienza come quello di Giacomo Giganti. Giganti dopo aver iniziato ad allenare nel settore giovanile della Lube nel 2002, come vice di Gianni Rosichini vincendo 5 titoli italiani, passa alla HR Balducci Macerata con cui ha conquistato la promozione in B2. Infine il ritorno al maschile nel 2018 con la Paoloni Macerata conquistando il campionato di B dove è rimasto fino all’anno scorso. Un tecnico di assoluta esperienza, che avrà il compito di guidare i biancoblu nel prossimo campionato di B. "Osimo sicuramente è una società molto seria che conosco da anni – afferma coach Giganti - So che è una società solida, che lavora molto bene ormai da tempo e quindi è chiaro che alla chiamata del direttore sportivo Amedeo Gagliardi sono venuto e abbiamo deciso di intraprendere questa strada. Le aspettative sono quelle di continuare a fare bene. È chiaro che ripetere il campionato dell’anno scorso sarà molto difficile, però proveremo in tutti i modi di fare un campionato di vertice. La cosa più importante sarà il lavoro in palestra". In squadra dovrebbero salire da Ancona il duo Ferrini-Santini. Intanto in settimana, dopo l’annuncio alla rinuncia all’A3 è comparso uno striscione al PalaBellini con scritto "La BEFfa" che non è piaciuto a molti tifosi e società.