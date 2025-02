Volley, parlano i protagonisti del successo in campionato contro Taranto. Sir Perugia, Semeniuk: "È la strada giusta». Ishikawa: "Finalmente siamo tornati a vincere»

È tornata alla vittoria la Sir Susa Vim Perugia che ha vinto tre a zero nel testa coda della superlega maschile, una bella iniezione di fiducia dopo un periodo difficile. Una boccata di ossigeno utile al morale, che già si è innalzato per il ritorno in campo di Plotnytskyi, a ventitré giorni dall’infortunio. Un avversario modesto Taranto, ma comunque utile per testare la condizione dei block-devils.

Così lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk (nella foto): "Secondo me è molto importante cambiare un po’ strategia dopo questo periodo in cui abbiamo perso partite. Sicuramente non abbiamo perso senza combattere, ma abbiamo perso e questa non è la strada giusta. Siamo contenti dopo questa partita che abbiamo vinto senza cedere neanche un set. Negli ultimi giorni abbiamo fatto un bel lavoro in battuta durante gli allenamenti, è un risultato. Secondo me l’allenatore è contento di cosa facciamo durante gli allenamenti, questo lavoro poi lo trasferiamo in partita ed è importante. Il nostro staff vede ancora elementi dove possiamo migliorare. Abbiamo tenuto sotto controllo la partita quindi dobbiamo essere felici".

Queste le parole dello schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa: "Abbiamo vinto tre a zero contro Taranto e siamo contenti, finalmente siamo tornati a vincere, dopo l’ultima sconfitta eravamo nervosi però stavolta la nostra prestazione è stata abbastanza buona. Guardiamo avanti sempre, in questo mese di febbraio giochiamo solo in campionato quindi abbiamo tempo per lavorare. Nell’ultimo match ho accusato dei crampi, un po’ dolore alla coscia, però sto bene e fisicamente. Abbiamo avuto diverse partite senza Plotnytskyi ed ho giocato io, abbiamo dato tutto però adesso lui sta tornando e possiamo lavorare un po’ meglio in allenamento".