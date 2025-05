Volley, Perugia vince la Champions League e fa la storia

Lodz (Polonia), 18 maggio 2025 – La final four di Champions league di pallavolo all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, incorona al Sir Sicoma Monini Perugia che al termine di una finale folle batte 3-2 lo Aluron CMC Warta Zawiercie e vince la sua prima Champions.

Perugia era andata avanti 2-0 chiudendo entrambi i primi due parziali a 22, perdendo poi il terzo a 20 e il quarto a 22. Nel tie break la squadra di Lorenzetti si era portata perfino sul 6-1 con una partenza sprint, subendo un parziale recupero polacco fino all’8-6 per poi segnare un nuovo allungo (10-6) e chiudere poi 15-10. A firmare l’ultimo punto ci pensa Oleh Plotnytskyi, che mette il sigillo davanti agli undicimila dell’Atlas Arena. E può scoppiare la festa perugina. Un titolo storico, che mancava in una bacheca meravigliosa, e una vittoria per tutto il movimenti: dopo Conegliano nel femminile, l’Italia porta infatti a casa anche la Champions League maschile. Un anno storico.

Perugia era approdata in finale dopo aver battuto l'Halkbank Ankara come già avvenuto in Turchia nella fase a gironi (poi al ritorno al PalaBarton fu successo degli ospiti), spuntandola sulla squadra guidata dall'ex coach di Verona Radostin Stoytchev per 3-0 con parziali di 25-23, 25-23, 25-22. Per gli umbri era la seconda finale di sempre dopo quella persa nel 2017 contro lo Zenit Kazan.

L'Aluron CMC Warta Zawiercie invece aveva sconfitto nella semifinale – nel derby tutto polacco – il JSW Jastrzebski Wegiel per 3-2 con questi parziali: 19-25, 18-25, 25-20, 25-19, 22-20.

A distanza di qualche anno, il gruppo oggi trascinato dal capitano e palleggiatore Simone Giannelli, ha fatto centro, chiudendo al meglio una stagione dai due volti. Con la Champions League appena conquistata, diventano infatti due i trofei vinti dalla Sir Perugia nella stagione 2024-2025, appena conclusa. Il primo, a inizio stagione, era stata la Supercoppa italiana, alzata al cielo a Firenze dopo la vittoria contro Trento. Sono poi sfumati gli altri obiettivi stagionali, Coppa Italia e scudetto. Ma è diventato realtà il sogno più grande di Perugia, che adesso conta nella sua bacheca 15 trofei in tutto. Sono due gli scudetti, quattro le Coppe Italia, sei le Supercoppe, due i Mondiali per Club e adesso anche una Champions League. L'ultima volta che nel capoluogo umbro arrivò il massimo trofeo continentale della pallavolo, fu nel settore femminile, grazie alle ragazze della Sirio Perugia che si imposero nella stagione 2007-2008.

Il tabellino

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE: Kwolek 12, Russel 25, Perry (L), Zniszczol 7, Markiewicz, Tavares Rodrigues 2, Bieniek 12, Butryn 9, Ensing 9, Laba. Non entrati: Gregorowicz, Nowosielski, Nasrimastanabad. Allenatore: Winiarski.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Ben Tara 22, Colaci (L), Giannelli 3, Herrera Jaime 1, Ishikawa 20, Loser 11, Plotnytskyi 18, Semeniuk, Solé 5. Non entrati: Candellaro, Cianciotta, Piccinelli, Usowicz, Zoppellari. Allenatore: Lorenzetti.

ARBITRI: Ivanov, Fernandez Fuentes.

NOTE: durata set 37', 36', 34', 37', 20' per un totale di 2 ore e 44 minuti.

Aluron CMC Warta Zawiercie: battute sbagliate 14, vincenti 4.

Sir Sicoma Monini Perugia: battute sbagliate 24, vincenti 5.