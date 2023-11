Volley, Plotnytskyi: "La gara con Modena è stata dura». Sir Perugia, coach Lorenzetti:: "Dovevamo far meglio nel primo set»

PERUGIA – Ha ritrovato la vittoria ed il primo posto della classifica la Sir Susa Vim Perugia. I block-devils hanno battuto Modena, il miglior giocatore della partita è stato lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (foto) che ha detto: "Un palazzetto bellissimo, me lo aspettavo così pieno. La partita è stata dura, ma questa è la superlega italiana dove devi spingere sempre al 100% e poi l’avversario era Modena, cioè una squadra davvero forte. Nel primo set gli emiliani hanno battuto fortissimo, lo sapevamo ma non siamo riusciti a contrastarli, poi per fortuna siamo cresciuti e ci siamo conquistati tre punti importanti". Un’affermazione che non ha soddisfatto pienamente il libero Massimo Colaci: "Quasi tutto bello, il pubblico senza dubbio, noi il primo set eravamo in partita ma abbiamo fatto molti errori tecnici, questo è un aspetto in cui dobbiamo lavorare. Dopo siamo cresciuti in tutto, a partire dalla battuta e questo ti consente di giocare bene in tutti gli altri fondamentali. In questa settimana avremo un turno infrasettimanale, sappiamo che il tempo è poco ma dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. Intanto ci godiamo la vittoria e poi penserò a Taranto". L’allenatore Angelo Lorenzetti si è detto fiducioso: "C’è stato un momento nel primo set che la curva ci ha sostenuto e non è che avessimo trasmesso grandi emozioni. Abbiamo un’area di miglioramento sull’approccio alla gara. Loro in battuta hanno fatto una buona prestazione e noi abbiamo fatto confusione a muro. La buona serie di Semeniuk ha girato l’inerzia della gara e l’umore del palazzetto, ci sono state cose buone come le percentuali offensive ma non si vince di solo attacco".

Alberto Aglietti