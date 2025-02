Volley, pool promozione: "Cbf Balducci in forma"

San Giovanni in Marignano ha quasi un piede in A1, adesso l’obiettivo è conquistare la migliore posizione in classifica in vista dei playoff. Maurizio Storani, diesse della Cbf Balducci, guarda la classifica e i risultati dopo il turno infrasettimanale dell’altro ieri della seconda giornata della Pool Promozione dell’A2 di volley femminile in cui le romagnole del San Giovanni hanno vinto 0-3 a Busto Arsizio, seconda in classifica prima del match. "Credo – aggiunge – che Messina, noi, Busto Arsizio e Trento lotteremo per finire la Pool nella migliore posizione in classifica perché ciò offre la possibilità di giocare in casa l’eventuale bella dei playoff". La Cbf Balducci ha vinto 3-1 il match interno con Melendugno dando così seguito al successo a Trento. "Questa partenza – spiega – è frutto del grande lavoro iniziato da tempo: la squadra è in buone condizioni fisiche, atletiche e psicologiche. La testimonianza è stata data contro Melendugno: dopo avere vinto i primi due set la formazione ha avuto una crisi in un momento del terzo, non poi è facile riprendersi ma nel quarto le ragazze hanno messo in campo grinta e determinazione dimostrando il buon momento. Questo turno ci ha permesso di salire al terzo posto scavalcando Busto Arsizio".

Coach Valerio Lionetti analizza la prova della sua Cbf Balducci, "La squadra – spiega – ha affrontato i primi due set facendo attenzione ai dettagli. È uno studio tattico fatto in pochissimi giorni non essendoci stato un tempo sufficiente. Nel terzo set siamo calati di attenzione, e me ne assumo la responsabilità. Purtroppo c’è stata un po’ di confusione, siamo scesi nel primo tocco. Questo ha portato un po’ di problemi. L’aspetto positivo è che nel quarto set abbiamo mostrato l’atteggiamento avuto nei primi due prestando la giusta attenzione tattica, così abbiamo portato a casa la partita". L’opposta Clara Decortes, Mvp del match, ha firmato 23 punti. "È stata offerta una bella prestazione, abbiamo fatto – dice – un ottimo lavoro di squadra mettendo in campo quanto fatto negli ultimi mesi. Adesso sappiamo che ogni punto è importante perché effettivamente questa fase è complicata, quindi sono molto orgogliosa della mia squadra".