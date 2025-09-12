Acquista il giornale
Volley. Primo test per la Sir Susa Scai Perugia. Domani al palasport arriva Cisterna

di ALBERTO AGLIETTI
12 settembre 2025
PERUGIA – Poche ore all’inizio delle verifiche sul campo, saltata la prima amichevole contro Siena (prevista per la scorsa settimana, ndr), il primo test amichevole è stato rimandato a domani per la formazione della Sir Susa Scai Perugia. Al palasport di Pian di Massiano (ore 17,30) sarà ospite la pari categoria Cisterna, squadra che anche quest’anno si prepara a dire la sua nel campionato di superlega maschile, dopo il cambio in panchina e l’ingaggio di alcuni elementi di spessore. La squadra nel frattempo continua ad allenarsi a ranghi ridotti per l’assenza dei giocatori impegnati in nazionale, con aggregati alcuni ragazzi della serie B e il giovane schiacciatore francese Adrien Roure. Il calendario degli allenamenti congiunti prevede due incontri in casa e due in trasferta per i ragazzi di Angelo Lorenzetti. Mercoledì 17 settembre i block-devils saranno di scena a Civitanova Marche. Sabato 20 settembre i bianconeri restituiranno la cortesia ai laziali di Cisterna. Giovedì 25 settembre tra le mura amiche tornerà Civitanova Marche. Gli allenamenti congiunti saranno a porte aperte e sarà possibile vedere all’opera i nuovi ed i vecchi elementi della squadra campione continentale in carica.

