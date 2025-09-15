Volley Prove generali, Sir Perugia promossa

La prima uscita pubblica della Sir Susa Scai Perugia si è rivelata buona al palasport di Pian di Massiano. Ad un mese dal primo impegno ufficiale, la squadra bianconera è scesa in campo per un allenamento congiunto che è una sorta di antipasto di campionato, superando Cisterna in tutti i set disputati.

Questo il pensiero dell’allenatore Angelo Lorenzetti al termine del confronto: "Le amichevoli servono anche per spezzare un po’ il ritmo degli allenamenti. In questo periodo abbiamo fatto fatica nel lavoro perché purtroppo abbiamo avuto un infortunio grave a Dionigi e qualche problema con Plotnytskyi. Abbiamo interpretato bene la gara ma siamo consapevoli che bisogna ancora aggiungere qualità, i sette muri presi nel primo set sono da attribuirsi al caso perché non è una caratteristica delle mie squadre".

L’allenatore aggiunge: "Avevo chiesto ai ragazzi di provare le cose che stiamo facendo in palestra, in certe situazioni avevo chiesto di far vedere con l’atteggiamento che quelle azioni le volevamo concludere al meglio. Secondo me c’è stata una discreta continuità e dobbiamo continuare così, lavorando duro, come fanno tutti quanti".

Al test amichevole la gente ha risposto. "C’era un buon pubblico, è un valore e spero che questo feeling possa rimanere a lungo con le mie squadre. Ora c’è un nuovo allenamento congiunto in programma, questa volta in trasferta, con Civitanova Marche bisognerà fare di più perché c’è necessità di alzare il livello. Plotnytskyi probabilmente lunedì toglierà un dente, quindi vediamo come riusciremo a lavorare. Dobbiamo sfruttare al meglio ogni momento perché l’intensità che c’è in amichevole non la ritroviamo in allenamento. Con Cisterna siamo stati sempre sopra nel punteggio, quando capiterà di essere sotto avremo l’opportunità di dare continuità al nostro lavoro, perciò sarà importante l’atteggiamento".

Ora il gruppo torna subito al lavoro, perché il calendario, fino alla fine del mese e alla partenza per la tournée in Giappone, fissata per il 5 ottobre, prevede altri tre allenamenti congiunti, di cui due in trasferta e l’ultimo, giovedì 25 settembre, di nuovo in casa.