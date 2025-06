Volley San Giustino. Dalla Sir Perugia alla ErmGroup Altotevere. Vitale Tesone: "È una bella occasione»

Le comunicazioni di mercato si moltiplicano ed è sempre più definito l’organico che sarà presentato al via della prossima stagione agonistica dalla Altotevere San Giustino. Per il campionato di serie A3 maschile la dirigenza è riuscita a mettere sotto contratto un promettente giocatore umbro, completando il reparto della regia. Il club biancoazzurro ha ufficializzato l’arrivo del palleggiatore Vitale Tesone, prelevato da Perugia (B) che ha sinteticamente affermato: "Vengo qui per migliorare e per aumentare il mio bagaglio di esperienza. È il mio primo anno in serie A e in una piazza di assoluto rilievo come questa, per cui non posso che dichiararmi contento. Sono cresciuto, grazie al lavoro sostenuto con Lorenzetti, che mi ha dato una grande mano dal punto di vista tecnico, per cui spero di proseguire questo percorso. Le prospettive sono quelle di apprendere il più possibile dai miei compagni per cercare di crescere ancora e di farlo magari con il Volley Altotevere, perché di essa si dice un gran bene". Proveniente da Tavernelle, è passato a titolo definitivo a Perugia, dove è rimasto per tre stagioni, disputando due campionati di serie C e uno di B.