Volley. Sebastian Carotti raddoppia a Perugia: "Dovremo lavorare molto e con qualità»

PERUGIA – Arriva un’altra conferma abbastanza scontata alla Sir Susa Vim Perugia per un componente fondamentale dello staff tecnico bianconero. È rimasto al lavoro per impostare e programmare la prossima stagione il preparatore atletico bianconero Sebastian Carotti (nella foto) che traccia un bilancio: "Voglio ribadire la mia emozione e l’orgoglio nel poter continuare ancora a Perugia per due stagioni; in questi due anni che ho lavorato in questa società, abbiamo vissuto tante emozioni. Positive ed alcune meno. Quelle positive, ce le siamo godute alla grande, e quelle non tanto positive, ci hanno dato consapevolezza per lavorare su quello che consideravamo utile per provare a cambiare alcune cose che magari non stavano funzionando al meglio. La scorsa stagione è cominciata molto bene con la supercoppa e finita alla grande con la Champions. È vero che abbiamo avuto un periodo di difficoltà a metà stagione, ma è proprio quel momento che ci ha insegnato il nuovo cammino per riprendere le nostre consapevolezze, sia in campo per le partite, sia al momento di lavorare sodo in palestra, i ragazzi e tutto lo staff tecnico, sono stati veramente fantastici, dimostrando di essere grandissimi lavoratori arrivando alla fine della stagione in ottime condizioni, cosa che ci ha permesso di portare a casa un trofeo meraviglioso. La prossima stagione sarà una sfida più grande, con due o tre squadre che hanno allestito un roster veramente di altissimo livello. Noi con il nostro lavoro quotidiano proveremo ad essere protagonisti in tutte le manifestazioni, e come dice il nostro coach, di andare a caccia di ogni finale. Dovremmo lavorare molto e con qualità".

Alberto Aglietti