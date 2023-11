Volley, orari e dove vedere le partite di Serie A femminile e maschile

Bologna, 24 novembre 2023 – Sta per alzarsi il sipario su un nuovo fine settimana ricco di impegni per i massimi campionati di volley: il nono turno della Serie A femminile partirà domani, sabato 25 novembre, alle ore 18 (diretta su volleyballworld.tv) con la sfida tra la Igor Gorgonzola Novara, seconda in classifica e vittoriosa in due delle ultime tre gare disputate, e la Il Bisonte Firenze, settima. Sempre domani sera ma alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv e Rai Sport), invece, il fanalino di coda ITAS Trentino cercherà di conquistare punti preziosi per risalire la china sfidando la Megabox Savio Vallefoglia. La giornata riprenderà poi domenica 26 novembre alle 17 (diretta video su volleyballworld.tv), quando la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dall’ottavo successo in altrettanti incontri di campionato ottenuto nel recupero del quarto turno contro Roma, sfiderà la Trasportipesanti Casalmaggiore. Stesso orari per la sfida ad alta quota tra la Savino del Bene Scandicci, quarta in classifica, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che segue i toscani occupando l’attuale quinta piazza in graduatoria. In contemporanea ci sarà poi anche la sfida in programma all’E-Work Arena tra l’Uyba Volley Busto Arsizio e la Honda Oliviero San Bernardo Cuneo (diretta video su volleyballworld.tv): i fari sono tutti puntati su Juan Manuel Cichello, nuovo allenatore della formazione lombarda dopo l’addio di Julio Velasco, diventato CT della Nazionale italiana femminile. Il quartetto delle gare in programma si chiuderà con il derby delle metropoli tra il Roma Volley Club e l’Allianz Vero Volley Milano, che in settimana ha sconfitto Chieri con un perentorio 3-0. La giornata terminerà poi con la sfida delle 19.30 (diretta su Volleyballworld.tv, NOW e Sky Sport) tra la Wash4Green Pinerolo e il Volley Bergamo 1991.

Le gare della Superlega maschile

Salirà a sette, invece, il computo delle giornate della Superlega maschile che ripartirà domani alle ore 18 con l’unico anticipo del turno tra Cisterna di Latina, che nell’ultima giornata ha battuto in rimonta Taranto, e il Valsa Group Modena che cerca punti per risalire la classifica (match in diretta su Rai Play e Volleballworld.tv). Il turno riprenderà poi domenica con un trittico di gare tutte in programma alle ore 18: i campioni d’Italia in carica dell’ITAS Trentino, reduci da due successi tra campionato e coppa, sfideranno la neopromossa Farmitalia Catania (diretta su volleyballworld.tv). Trasferta in Veneto, invece, per la Sir Safety Perugia che, dopo aver sconfitto Padova in settimana (gara disputata in previsione degli impegni degli umbri nel Mondiale per club), andrà a far visita alla Giovanna Rana Verona. Dopo il successo del match d’esordio nella CEV Champions League, la Lube Cucine Civitanova ospiterà poi la Gioiella Prisma Taranto (diretta VolleyballWorld.tv). Il sipario sulla giornata calerà poi con due gare serali: alle ore 20 (diretta video su volleyballworld.tv) all’Allianz Cloud, Milano padrona di casa affronterà la Pallavolo Padova, battuta, come detto, in settimana da Perugia, ma vincente nel derby veneto dello scorso weekend contro Verona. Il posticipo conclusivo delle 20.30 (diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv) vedrà infine la Mint Vero Volley Monza alla Gas Sales Bluenergy Piacenza.