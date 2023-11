Volley, orari e dirette delle gare del weekend di serie A maschile e femminile

Bologna, 27 ottobre 2023 – Un altro weekend all’insegna della pallavolo e dello spettacolo è pronto a spiccare il volo: domani, sabato 28 ottobre, partirà con due anticipi il secondo turno della Superlega maschile targata Banca Credem. Si partirà alle ore 18 (diretta su Volleyballworld.tv) con la sfida tra la Giovanni Rana Verona, reduce dal 3-1 rifilato a Taranto, e il Valsa Group Modena che una settimana fa ha battuto al “tie break” Milano. Alle 20.30 (diretta su Volleyballworld.tv) ci sarà invece l’attesissimo esordio casalingo dei campioni italiani in carica dell’Itas Trentino, i quali cercheranno il loro secondo successo contro la Gioiella Prisma Taranto.

Un immediato riscatto dopo un esordio sottotono contro Monza è invece ciò che cerca la Cucina Lube Macerata, che farà da apripista della domenica andando a far visita alle 15.00 (diretta su Volleyballworld.tv) alla Pallavolo Padova, ancora ferma come i marchigiani a zero punti, in una sfida che vede in campo ben cinque ex tra le formazioni. Alle 16.30 ci sarà invece il match trasmesso in chiaro su Rai Sport, che vedrà opposte l’Allianz Milano e la sua “bestia nera” Gas Sales Bluenergy Piacenza: basti pensare, infatti, che la formazione emiliana ha battuto quella meneghina per nove volte in dodici scontri diretti.

La sfida di cartello andrà invece in scena alle 19.30 (diretta su Volleyballworld.tv) all’Opiquad Arena di Monza: di fronte ci saranno la Mint Vero Volley padrona di casa – dopo il 3-0 rifilato a Macerata – e la Sir Susa Vim Perugia, reduce da un’altrettanto netta affermazione casalinga contro la neopromossa Catania. Proprio la compagine siciliana giocherà in casa l’ultimo match di giornata, alle 21 (diretta su VolleyballWorld.tv), contro il Cisterna Volley che, la scorsa settimana, ha saputo vendere cara la pelle contro Trentio.

Le gare della 4^ giornata di Serie A femminile

Mentre la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley si giocheranno la vittoria della Supercoppa italiana in una finale che promette spettacolo e si giocherà domani, sabato 28 ottobre, alle 17.30 al Modigliani Forum di Livorno (diretta su Rai 2 e Volleyballworld.tv), anche la Serie A1 femminile proseguirà la sua corsa che è giunta alla quarta giornata: domani alle 20.30 (diretta su WolleyballWorld.tv) si partirà con la partita tra il Volley Bergamo 1991 e l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo, due squadre indiscutibilmente alla ricerca di riscatto dopo prove opache.

Domenica si ripartirà poi alle ore 17 (diretta su VolleyballWorldtv) con la gara in terra toscana tra la Savino del Bene Scandicci e la Trasportipesanti Casalmaggiore. Posta in palio decisamente alta anche per la Megabox Savio Vallefoglia che, sempre alle 17 (match in diretta su Volleyballworld.tv), tenterà di superare lo scoglio Wash4green Pinerolo e di prendersi la vetta in attesa del ritorno in campo di Conegliano e Milano.

Lasciare il fondo della classifica al più presto è invece l’obiettivo dell’ITAS Trentino che nell’ultimo match in programma alle 17 (diretta su Volleyballworld.tv) ospiterà il Bisonte Firenze. La giornata si chiuderà poi con il match di cartello delle 18.30 (diretta su VolleyballWorld.tv e Sky Sport) tra la Uyba Volley Busto Arsizio di coach Julio Velasco e la Igor Gorgonzola di Lorenzo Bernardi, due veri e propri fuoriclasse della panchina. Il 22 novembre, rispettivamente alle 19 e alle 20.30 verranno poi recuperati i match Allianz Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri 76’ e Prosecco Doc Imoco Conegliano-Volley Roma Club.

