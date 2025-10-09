Volley serie A1 donne, decollo Megabox. Pistola e il battesimo di Perugia:: "Vittoria strappata con carattere»

"È stata la classica partita di inizio stagione, piena di alti e bassi e di aspetti da migliorare via via con il lavoro quotidiano in palestra". Coach Pistola rilegge la vitoria della Megabox a Perugia: "Abbiamo iniziato troppo timidi al servizio, il che ha consentito a Perugia di impostare il suo gioco. Questo ha reso le nostre fasi di attacco meno efficaci e ci ha un po’ complicato le cose. Poi c’è stata una reazione caratteriale da parte nostra che ci ha permesso di rimontare e di vincere la partita. C’è ancora tanto su cui lavorare, ma quest’anno abbiamo costruito una squadra che ha più carte da giocare e questo ci dà maggiori possibilità e soluzioni tecniche. Per il resto mi aspettavo una partita equilibrata, nelle prime giornate di campionato questa è la regola, non l’eccezione". Quello che ha colpito di più nel posticipo, giocato di lunedì, è stato il cipiglio con cui Cambi e compagni sono riuscite a togliere le castagne dal fuoco senza scottarsi. Di fronte c’era del resto una formazione tenace che sino all’ultimo pallone ha tentato di mettere in discussione la vittoria delle pesaresi. La chiave del successo al tie-break è stata la panchina lunga. Quest’anno Vallefoglia può contare su un organico più completo rispetto alle scorse stagioni e lo si è visto subito fin dalla partita di esordio, nella quale le atlete subentrate alle titolari hanno dato un contributo significativo. Tra esse, spicca la prestazione da ex di lusso di Adelina Ungureanu (foto) che, entrata a metà partita a una pur efficace Omoruyi, ha firmato 12 punti (52% in attacco) e i punti decisivi del quinto.

b.t.