Volley serie A1 donne. Megabox riparte dal San Bartolo. In attesa delle atlete in Nazionale

È cominciata con un momento di team building la stagione della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: le ragazze di Andrea Pistola, coadiuvato dal vice Giacomo Passeri e dal terzo allenatore Reindorf Nortey, new entry presentata alla squadra nell’occasione, hanno passato un momento sul Monte S. Bartolo, uno dei due colli che circondano Pesaro. Sono seguiti un pranzo assieme allo staff dirigenziale, introdotto dal Direttore sportivo Alessio Simone, e la prima seduta di allenamento in palestra al PalaVitri di Montecchio. Erano presenti le giocatrici Valentina Bartolucci, Erblira Bici, Božana Butigan, Sonia Candi, Federica Carletti, Chiara De Bortoli, Alice Feduzzi e Tsvetomira Mitkova, nonché la team manager Alice Ioni, lo scout man Matteo Spadoni, i fisioterapisti Giorgi Bivolarski e Francesca Ciaroni e i mental coach Massimiliano Vandi e Andrea Venturoli. Nelle prime settimane di lavoro, la squadra alternerà sedute tecniche al PalaVitri e lavoro fisico in sala pesi, in attesa dei primi allenamenti congiunti. In seguito la squadra si allenerà anche al PalaMegabox di Pesaro. Nelle prossime settimane si uniranno via via anche le altre compagne. Intanto, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono al Centro Pavesi di Milano per l’ultimo collegiale della nazionale azzurra dal quale usciranno le 14 atlete che parteciperanno ai Campionati Mondiali in programma dal 22 agosto in Thailandia.

b.t.