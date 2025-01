Volley serie A1 femminile. Anchante: "Emozionata per la chiamata di Perugia»

La Serie A1 femminile propone domenica prossima alla Bartoccini Mc Restauri Perugia lo scontro tra le mura di casa contro Novara (ore 16). Le magliette nere cercano di ottimizzare l’intesa con la nuova regista peruviana Yadhira Anchante che dice: "Volevo giocare in uno dei migliori campionati del mondo, sapevo che sarebbe stato difficile trovare una squadra a metà stagione. Quando però il mio agente sportivo mi ha parlato per la prima volta di Perugia, sono stata felicissima e non ci ho pensato due volte a venire. Sono molto grata di essere qui. Sono super emozionata per l’opportunità di potermi allenare di più con la squadra e giocare. Tutti sono stati davvero gentili e disponibili fin dall’inizio con me. Gioco a pallavolo da quando avevo nove anni. Inoltre, gioco con la nazionale peruviana da quando ne avevo tredici.

Ho militato in molti campionati sudamericani e mondiali a livello giovanile. Tuttavia, una volta arrivata in America, ho smesso di giocarci perché i tornei dei College si svolgevano contemporaneamente. Quindi sì, pratico questo sport da molto tempo.

E ora sono entusiasta di iniziare la mia carriera da professionista qui in Italia".

Alberto Aglietti