Volley serie A1 femminile. Bartoccini Mc Restauri, l’analisi di Perinelli:: "Peccato, non abbiamo giocato una bella partita»

PERUGIA – Il campionato di serie A1 femminile si complica per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere non hanno perso per questioni tecniche contro Macerata, ma per mancanza del necessario entusiasmo. E dire che la vittoria di mercoledì doveva aver fornito più fiducia nei propri mezzi alla compagine umbra che, invece, si è bloccata clamorosamente a livello psicologico.

Prestazione da rivedere per la schiacciatrice Elena Perinelli che ha chiuso con 8 punti, un attacco al 33% e una ricezione che ha registrato il 54% di positività, a fine gara ha dichiarato: "Peccato perché non abbiamo giocato una bella partita, abbiamo cercato di rimanere comunque attaccate all’avversaria. Sono quelle partite dove ti senti un po’ fuori fase, le marchigiane hanno spinto in tutti i fondamentali, hanno battuto bene, hanno fatto bene nella correlazione muro-difesa, hanno attaccato e contrattaccato forte, quindi tanto merito a loro. Noi potevamo essere sicuramente più ordinate, ora noi dobbiamo solamente rimboccarci le maniche. Il campionato comunque è molto equilibrato, si vede quando una neopromossa gioca molto forte e sta raccogliendo punti in giro. Si sono visti risultati strani anche nell’ultimo turno e questo indica che ci sarà un bel livellamento di valori. Noi abbiamo ricevuto peggio del solito, quando abbiamo murato e difeso meglio non siamo riusciti a finalizzare. Non penso sia da farne una tragedia, bisogna tornare a lavorare".