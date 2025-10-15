Volley serie A1 femminile. Bartoccini Mc Restauri, tocca a te. Caccia alla vittoria con Pinerolo

PERUGIA – Terza giornata di serie A1 femminile stasera alle ore 20,30 per la Bartoccini Mc Restauri Perugia è che, a Pian di Massiano, affronta una solida Wash4green Monviso Pinerolo. Sarà importante la continuità di rendimento per il team del tecnico Andrea Giovi che cerca il primo successo. L’ottimismo non manca tra le padrone di casa, alla vigilia le parole della schiacciatrice Elena Perinelli: "L’inizio di campionato è stato buono anche se c’è un po’ di rammarico per aver raccolto meno di quanto meritato in termini di punti. Ne emerge però che siamo una squadra che non molla mai e che combatte sempre in ogni situazione. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento che è molto positivo. Non dobbiamo vincere a tutti i costi ma dobbiamo essere concentrate sul nostro gioco. Sfruttiamo anche la spinta del nostro pubblico, sentiamo l’energia che infonde il palazzetto e faremo di tutto per raccogliere una soddisfazione". A fare visita alle umbre è la squadra guidata dall’allenatore Michele Marchiaro che affronta la seconda trasferta consecutiva forte del successo colto tre giorni fa. Le prime uscite hanno fatto capire che le ospiti sono particolarmente pericolose al servizio, con la centrale Anna Dodson e la schiacciatrice bielorussa Anna Davyskiba che si sono rivelate molto incisive. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv. Nei quattro precedenti c’è una vittoria perugina e tre sconfitte.

Arbitri: Luciani, Caretti.

PERUGIA: Ricci - Williams, Mazzaro – Lemmens, Gardini – Perinelli, Recchia (L).Pinerolo: Bridi - Malual, Sylves - Dodson, D’Odorico – Davyskiba, De Moro (L).

Alberto Aglietti