Volley serie A1 femminile, bartoccini perugia. Gardini punta la prima amichevole:: "Subito un bel banco di prova»

PERUGIA – Per la Bartoccini Mc Restauri Perugia incombe la prima verifica sul campo in preparazione al campionato di serie A1 femminile. Giovedì le magliette nere affronteranno la matricola San Giovanni in Marignano al palasport di Cervia. In vista di questo primo appuntamento stagionale la schiacciatrice Beatrice Gardini commenta il periodo: "Abbiamo iniziato da subito con la palla, anche perché le amichevoli quest’anno arrivano leggermente prima rispetto al solito, quindi dovevamo farci trovare pronte. L’avversario che affronteremo giovedì in amichevole rappresenta già un ottimo banco di prova per capire a che punto siamo. Poi parliamo di una squadra che ritroveremo in campionato e sarà un test sicuramente importante. Il gruppo sta lavorando forte ed è molto affiatato. È stato molto importante avere da subito tutta la squadra quasi al completo. Quest’anno abbiamo un roster sicuramente con più esperienza rispetto all’anno scorso e questo potrà aiutarci nei momenti decisivi delle partite. Tra le compagne di reparto sono rimasta impressionata da Romy Jatzko, ha già fatto vedere quelle che sono le sue qualità in estate, con la nazionale tedesca, e quest’anno rappresenterà senza dubbio una risorsa importantissima per la nostra squadra. Dobbiamo continuare a spingere come stiamo facendo, anche perché il mese di agosto è volato e dobbiamo considerare che siamo già a metà della preparazione. Il campionato infatti inizia tra poco più di un mese".

Alberto Aglietti