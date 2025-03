Volley serie A1 femminile. Bartoccini, chiudi i conti. Con Cuneo bastano due set

Cerca oggi il bis in casa (ore 17) la Bartoccini Mc Restauri Perugia che ospita al palasport di Pian di Massiano la gara di ritorno dei play-off challenge cup. Le umbre non fanno calcoli ma dovranno affrontare con la massima concentrazione la Honda Olivero Cuneo ben sapendo che vincere due set sarebbe sufficiente per centrare l’obiettivo. Nel caso che le piemontesi riescano a trionfare per tre a zero o tre a uno si dovrà ricorrere al golden-set che deciderà chi proseguirà l’avventura. Sono quindici gli incontri ufficiali tra le due formazioni, il bilancio vede in vantaggio le umbre che ne hanno vinti sei, due su tre nella presente stagione. Negli ultimi tempi il tecnico Andrea Giovi ha potuto alternare diversi elementi della rosa a sua disposizione trovando efficacia. I punti fermi delle padrone di casa concernono la sempre efficace opposta Anett Nemeth e la concreta centrale Benedetta Bartolini. Dall’altra parte della rete le piemontesi dirette dall’allenatore Lorenzo Pintus credono nell’impresa e sono intenzionale a provarci e a far valere la loro volontà di farsi valere. Tra le ospiti la forza motrice risiede nella palleggiatrice Noemi Signorile ma uno dei pericolo principali è la schiacciatrice russa Anastasia Kapralova. Le ex in campo sono due, tra le perugine c’è il martello rumeno Adelina Ungureanu, nelle fila piemontesi c’è la centrale olandese Tessa Polder. La partita sarà visibile in diretta sulle piattaforme a pagamento volleyballworld.tv e gratuita youtube.com/live per tutti gli amanti delle schiacciate. Arbitri Stefano Caretti (RM) e Marta Mesiano (CZ).

Perugia: Ricci – Nemeth, Cekulaev – Bartolini, Traballi – Ungureanu, Sirressi (L).

Cuneo: Signorile – Bjelica, Polder – Cecconello, Kapralova – Bakodimou, Panetoni (L).

Alberto Aglietti