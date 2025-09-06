Volley serie A1 femminile. Bartoccini Mc Restauri Perugia, amichevole amara. Marangi rassicura: "Buon test, indicazioni positive»

SAN G. IN MARIGNANO

3

BARTOCCINI PERUGIA

0

(3-1) (25-17, 25-23, 25-21 (22-25) SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Bracchi 13, Piovesan 11, Caruso 10, Kochurina 9, Brancher 5, Nicolini 2, Tellone (L1), Ortolani 11, Nardo 8, Parini 2, Dalla Vecchia, Cecchetto (L2). N.E. - Panetoni. All. Massimo Bellano.

PERUGIA: Gardini 15, Markovic 14, Mazzaro 10, Perinelli 10, Fiesoli 5, Ricci 3, Sirressi (L1), Williams 4, Kump 2, Bartolini 2, Turlà 1, Recchia (L2). N.E. - Lemmens, Jatzko. All. Andrea Giovi.

OMAG MT (b.s. 12, v. 6, muri 8, errori 8). BARTOCCINI (b.s. 11, v. 2, muri 10, errori 15).

CERVIA (RA) – Se il buongiorno si vede dal mattino c’è ancora molto da lavorare prima dell’esordio nel campionato di serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere hanno perso malamente nell’amichevole disputata giovedì contro la matricola Omag Mt San Giovanni in Marignano. La squadra romagnola, tra tutte le squadre considerate materasso ha dominato in lungo ed in largo. Da segnalare che il tecnico Andrea Giovi ha dato spazio all’intero organico a disposizione, con la sola opposta statunitense Williams che è stata utilizzata poco. Di certo non è preoccupante questo risultato, ma è logico che bisognerà subito rimboccarsi le maniche per recuperare il gap. Così ha detto il viceallenatore Guido Marangi: "È stato un buon test, abbiamo affrontato una formazione che ha praticamente giocato con le interpreti della passata stagione e ha quindi un’identità già ben definita. Loro sono una squadra ordinata e organizzata, mentre noi abbiamo pagato nei momenti finali dei set un po’ di mancanza di amalgama. Abbiamo fatto ruotare un po’ tutto l’organico a disposizione. Le indicazioni che sono arrivate sono comunque positive e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione".

Alberto Aglietti