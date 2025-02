Volley serie A1 femminile. Bartoccini, trasferta amara a Cuneo. Ora non bisogna fallire con Firenze

PERUGIA – La ventunesima giornata stagionale del campionato di serie A1 femminile ha emesso verdetti severi per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere sono tornate a casa dalla trasferta di Cuneo a mani vuote, ed hanno modellato ulteriormente la classifica.

Gli stravolgimenti maggiori si sono registrati in coda, con i tre punti le piemontesi sono salite a 19 punti a due lunghezze da Pinerolo che ne ha 21, le umbre sono rimaste a 16 a sono state raggiunte da Roma che ha vinto il suo scontro salvezza tre a uno ed ha raccolto l’intero bottino con Firenze che è rimasta a 15. A chiudere la graduatoria sono le friulane di Talmassons che hanno ceduto con Milano e sono ferme a quota 13.

Il rammarico più grosso delle perugine è per il quarto set che conducevano largamente (13-18), e che poteva portare al tie-break, muovendo la classifica. Adesso bisognerà non fallire il prossimo appuntamento che vedrà le ragazze di coach Giovi ospitare le toscane mercoledì 12 febbraio in casa.

La classifica: Conegliano Veneto 63; Milano 50; Scandicci 48; Novara 45; Chieri 38; Bergamo 33; Busto Arsizio 32; Vallefoglia 32; Pinerolo 21; Cuneo 19; Perugia 16; Roma; Firenze 15; Talmassons 13.