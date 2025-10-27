Volley serie A1 femminile. Bartoccini, la rimonta è vincente. Gardini: "Il successo ci dà forza»

PERUGIA – Con la seconda vittoria stagionale ottenuta nell’anticipo del sabato ha rotto il digiuno anche in trasferta la Bartoccini Mc Restauri Perugia. È subito riscossa per le magliette nere, capaci di voltare pagina dopo la brutta prestazione della scorsa settimana a Macerata. Stavolta il compito era più difficile, ma contro una Cuneo che aveva stupito tutti in questo avvio di serie A1 femminile è arrivata una prestazione sostanziosa e anche la vittoria. E dire che dopo tre set le ospiti avrebbero potuto tirare i remi in barca, invece, le atlete umbre ci hanno creduto ed hanno trovato le risorse necessarie per ribaltare la situazione ed andare a vincere. Due punti davvero pesanti, che possono aumentare la consapevolezza di poter dire la propria in un campionato ancora abbastanza indecifrabile. Prezioso come sempre l’apporto della schiacciatrice Beatrice Gardini, eletta nuovamente migliore in campo, che ha detto: "È una vittoria che ci dà tanta forza perché venivamo da una settimana difficile. Più che vincere dovevamo far vedere di saper giocare una bella pallavolo. Cuneo ci ha dato filo da torcere, brave loro ma brave anche noi". Le ragazze del tecnico Andrea Giovi sembrano aver compiuto senza dubbio un passo avanti a livello mentale, ma è certo che anche in classifica il clima stia migliorando, con la zona play-off che non è mai stata così alla portata da quando la squadra è nella massima categoria italiana. Da sottolineare il positivo utilizzo della centrale Bartolini, che ha messo a segno muri importanti. Non da meno il contributo a gara in corso della opposta slovena Nika Markovic, entrata nel quarto set e risultata fondamentale per cambiare ritmo e ribaltare il risultato.