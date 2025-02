Volley serie A1 femminile. Bartoccini, la tua notte. Con Busto punti-salvezza

Ultime gare nella stagione regolare di serie A1 femminile con la Bartoccini Mc Restauri Perugia che anticipa stasera (ore 20,30) la partita contro la Eurotek Busto Arsizio. La differenza in classifica è sensibile ma le lombarde hanno avuto molti alti e bassi, per cui il pronostico resta aperto. Alla vigilia il tecnico Andrea Giovi afferma: "Sarà un’occasione importante per centrare l’obiettivo che tutti ci siamo prefissati. Sarà una partita difficile perché la rivale è una squadra forte. A Firenze hanno sofferto sotto l’aspetto del punteggio, ma rimangono una squadra con qualità molto importanti. Noi non dobbiamo avere l’ossessione di vincere a tutti i costi perché poi abbiamo anche la partita con Talmassons di mercoledì. Spero che vengano a sostenerci tanti tifosi. Di solito, quando i perugini sentono la possibilità di fare festa e di celebrare una squadra, che sia nel calcio, nel basket o nella pallavolo, non perdono l’appuntamento". Tra le padrone di casa è sempre più inserita la palleggiatrice Yadhira Anchante che può dare respiro alla manovra delle umbre. Le lombarde dirette dall’allenatore Enrico Barbolini arrivano da un successo sofferto contro una formazione come Firenze che lotta per la salvezza. Tra le ospiti la novità degli ultimi tempi riguarda l’utilizzo della giovane opposta Giorgia Frosini che sta facendo vedere ottime cose. La sfida sarà trasmessa sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV che detiene i diritti del campionato. La designazione ha affidato alla direzione arbitrale della coppia formata da Denis Serafin (TV) e Maurizio Canessa (BA).

Perugia: Ricci – Nemeth, Bartolini – Gryka, Traballi – Gardini, Sirressi (L).

Busto Arsizio: Boldini – Obossa, Van Avermaet – Sartori, Piva – Kunzler, Pelloni (L).

Alberto Aglietti