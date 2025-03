Volley serie A1 femminile. Bartoccini attende Cuneo. In ballo c’è l’Europa

Si avvicina la seconda partita del primo turno dei play-off per un posto nella challenge cup. La Bartoccini Mc Restauri Perugia sta serrando i ranghi in vista dell’incontro di domenica 16 marzo, quando a Pian di Massiano si replicherà con Cuneo, battuta con un secco tre a zero nella gara d’andata in Piemonte. Alle magliette nere basterà fare loro due set per qualificarsi al turno successivo.

Ma questo al tecnico Andrea Giovi interessa relativamente: "Domenica è una partita da vincere se vogliamo proseguire il cammino in questa competizione. La società e il gruppo ci tengono ad andare avanti il più possibile nei play-off challenge e questo è l’obiettivo che vogliamo perseguire. Cuneo, forse, nella partita d’andata ha giocato un po’ sottotono, ma è un avversario, comunque, da prendere con le molle e da tenere in grande considerazione. In casa loro, le ragazze hanno fatto molto bene dando continuità a quello che stanno facendo da un mese a questa parte. Non c’è da meravigliarsi, ma prendiamo atto che questa squadra nelle ultime settimane ha trovato una sua quadratura. L’aspetto mentale fa sicuramente la differenza, ma adesso abbiamo un nuovo obiettivo e vogliamo giocarci tutte le nostre carte. Questa può essere anche una buona occasione per continuare a raccogliere l’amore dei tifosi nei nostri confronti".

Le due squadre sono arrivate a questa doppia sfida con un percorso molto simile durante la stagione, otto vittorie e diciotto sconfitte per entrambe, ma con le umbre che hanno fatto leggermente meglio portando una partita in più al tie-break e piazzandosi così al decimo posto, una lunghezza sopra le piemontesi. La cosa sta facendo la differenza, visto che permette alle perugine di giocarsi questa gara di ritorno nel palazzetto amico.

Alberto Aglietti