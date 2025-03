Volley serie A1 femminile. Bartoccini oggi a Cuneo. In palio c’è l’Europa

La giornata della donna coincide con l’esordio nei play-off per la challenge cup, la Bartoccini Mc Restauri Perugia si reca oggi in trasferta per affrontare la Honda Olivero Cuneo. Per avanzare al turno successivo bisogna vincere due partite oppure vincerne una con punteggio migliore della rivale, ma c’è pure la possibilità che a decidere tutto sia il golden-set. Nei due scontri diretti disputati (andata e ritorno) le due squadre si sono spartite anche i successi. La volontà delle piemontesi guidate dal tecnico Lorenzo Pintus giocherà un ruolo molto importante nella serie. Le padrone di casa conteranno sull’appoggio dell’opposta serba Ana Bjelica, una delle migliori realizzatrici, nonché la schiacciatrice greca Efrosyni Bakodimou.

Così l’allenatore Andrea Giovi alla vigilia: "Come Cuneo ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci un posto per l’Europa che è un qualcosa di prestigioso sia per le ragazze che per la società. Noi faremo di tutto per conquistare un risultato che ci permetta di andare avanti nel percorso dei play-off". Tra le ospiti è pronta a raccogliere il guanto di sfida la palleggiatrice Maria Irene Ricci che è consapevole del buon lavoro svolto, ma anche la centrale Anastasia Cekulaev vuole farsi valere. Tredici i precedenti, cinque successi delle umbre e otto delle cuneesi. Le ex in campo sono due, tra le piemontesi c’è Tessa Polder, nelle fila perugine c’è Adelina Ungureanu. La partita sarà visibile in diretta (ore 18) sulla piattaforma a pagamento volleyballworld.tv per tutti gli amanti delle schiacciate. Arbitri: Stefano Nava (MB) e Rossella Piana (MO).

Cuneo: Signorile - Bjelica, Polder - Cecconello, Kapralova - Bakodimou, Panetoni (L).

Perugia: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Bartolini, Traballi - Ungureanu, Sirressi (L).

Alberto Aglietti