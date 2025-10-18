Volley serie A1 femminile. Bartoccini Mc Restauri, coach Giovi è fiducioso: "Con questa intensità possiamo competere con tutti»

PERUGIA – Quanto possa essere importante l’iniezione di fiducia derivante dalla prima vittoria stagionale lo si vedrà solo nelle prossime partite. Fatto sta che la Bartoccini Mc Restauri Perugia ha eguagliato il suo record personale sbloccandosi alla terza giornata di serie A1 femminile, proprio come successe tre anni fa. Allora le magliette nere non misero a frutto bene il risultato, tanto è vero che alla fine del girone di ritorno la squadra chiuse al penultimo posto e retrocesse. Il pensiero dell’allenatore Andrea Giovi è di chi sa di avere per le mani un collettivo dal grande potenziale: "È una vittoria non scontata e non banale, va dato tanto merito a queste ragazze che lavorano con entusiasmo. Se la meritano. Siamo una squadra costruita bene non solo nella qualità, ma soprattutto nelle persone. Se mettiamo questa intensità possiamo competere con tutti. Siamo un bel gruppo, non è retorica, si vede nel gioco. Il fatto che le ragazze stiano bene insieme è un valore aggiunto". Dando uno sguardo al passato si vede la situazione fotografata dopo tre giornate, Perugia nel 2019 era ultima a 0 punti, nel 2020 terz’ultima ad 1 punto, nel 2021 ultima a 0 punti, nel 2022 ottava a 3 punti, nel 2024 terz’ultima ad 1 punto. In questa stagione appena cominciata è settima con 4 punti. Le perugine domenica andranno a sfidare per la quarta giornata la matricola Macerata, penultima con 2 punti. Così la schiacciatrice Alessia Fiesoli: "Tornare a Macerata mi fa un effetto strano, ma allo stesso tempo è un’emozione forte perché rivedrò tante persone con cui ho lavorato fianco a fianco per quattro anni ottenendo soddisfazioni importanti". Alberto Aglietti