Volley serie A1 femminile. Black Angels, la carica di Markovic: "Scriveremo una storia speciale»

Il periodo della preparazione atletica è utile sotto molti aspetti, ricercare la miglior condizione è prioritario ma lo è anche approfondire la conoscenza con i nuovi elementi. Nella serie A1 femminile le squadre come la Bartoccini Mc Restauri Perugia lo sfruttano per trovare la sintonia con l’opposta slovena Nika Markovic che mostra determinazione: "Queste prime settimane di preparazione per la prossima stagione sono state intense, ma con il gruppo di ragazze che abbiamo, ci siamo divertite tantissimo. È molto più facile trascorrere gli allenamenti quando ci si diverte in campo. Tutti sono stati accoglienti fin dal primo giorno, mi sono sentita a casa al mio arrivo. L’energia e l’alchimia con tutta la squadra dentro e fuori dal campo sono state così forti, così fantastiche; quindi, credo davvero che scriveremo una storia speciale questa stagione. L’esperienza di rafting sul fiume Corno è stata una bellissima attività di team building. Abbiamo superato molti ostacoli quel giorno, ma è stato pieno di gioia, risate e un avvicinamento reciproco. Il mio rapporto con Kashauna Williams è fantastico. Siamo in competizione, sì, ma sono sicura che saremo reciprocamente fonte di motivazione e supporto per tutta la stagione, quindi non vedo l’ora. Abbiamo stili di gioco diversi, il che rende il tutto molto più vario e questo mi piace". C’è entusiasmo tra le magliette nere, l’impegno quotidiano in palestra lascia presagire una stagione in cui le umbre cercheranno di sorprendere.

Alberto Aglietti