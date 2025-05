Volley serie A1 femminile. Il coach David Cardinali farà parte dello staff tecnico della Bartoccini

PERUGIA – Si rafforza lo staff tecnico della Bartoccini Mc Restauri Perugia per la prossima serie A1 femminile. Le magliette nere hanno ingaggiato David Cardinali proveniente da Albese (A2), che rivestirà il ruolo di terzo allenatore nello staff guidato da Andrea Giovi e Guido Marangi. Cardinali spiega: "La scelta di venire a Perugia è stata presa abbastanza velocemente. Appena il mio procuratore mi ha fatto sapere che c’era la possibilità di entrare nello staff della squadra, non ci ho pensato due volte, perché tutti dicono bene di questa società. Ho avuto modo di parlare con il direttore sportivo Remo Ambroglini, che mi ha fatto davvero un’ottima impressione. Inoltre, dopo tanti anni in Lombardia, ho anche l’occasione di riavvicinarmi a casa. Ho avuto modo di conoscere entrambi in esperienze precedenti. Ho parlato con loro e le sensazioni sono solo positive. Spero di arrivare a Perugia già dal prossimo mese per iniziare a fare gruppo e gettare le basi del lavoro che partirà ufficialmente ad agosto". Nato a Porto Potenza Picena il 15 febbraio 1982, vanta una lunga esperienza nel mondo della pallavolo, con Casette D’Ete (B1), Desio (C e B2), Sovico (giovanile), Cabiate (B2) e Albese (A2) dove aveva il ruolo di viceallenatore.

Alberto Aglietti