Volley serie A1 femminile, in diretta su Rai Sport. Black Angels in missione a Macerata. Gara delicata per la Bartoccini MC Restauri

La Bartoccini MC Restauri Perugia torna in campo oggi alle ore 18 per la quarta giornata di regular season. Le Black Angels saranno impegnate in trasferta sul campo della CBF Balducci HR Macerata, formazione neopromossa in Serie A1, in un match che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

Dopo un avvio di campionato in cui, pur mostrando buone trame di gioco, le perugine avevano raccolto un solo punto contro Vallefoglia, la squadra di coach Giovi ha centrato mercoledì sera la prima vittoria stagionale, superando Monviso 3-1 al PalaBarton. Un successo che ha portato Perugia a quota 4 punti in classifica e che alimenta la fiducia in vista del prosieguo del campionato.

Massima attenzione, però, alla formazione marchigiana guidata da coach Lionetti. Nonostante la sconfitta interna contro Monviso (0-3) nella seconda giornata, la CBF Balducci HR ha dimostrato solidità e carattere, portando al tie-break due avversarie di alto livello come Cuneo e Il Bisonte Firenze.

Perugia si presenterà al Fontescodella con il sestetto che Giovi ha consolidato fin dall’esordio con Vallefoglia: Ricci in regia in diagonale con Williams, coppia centrale formata da Lemmens e Mazzaro, mentre sulle bande agiranno Gardini e Perinelli, protagoniste del buon avvio di stagione. A completare la formazione, come di consueto, ci sarà Recchia nel ruolo di libero.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli – Decortes, Mazzon – Clothier, Kokkonen – Kockarevic, Caforio (L). All.: Lionetti. Ass.: Martinelli

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA: Ricci – Williams, Mazzaro – Lemmens, Gardini – Perinelli, Recchia (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi