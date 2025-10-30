Volley serie A1 femminile, in campo alle ore 20. Bartoccini Mc Restauri, al Pala Barton c’è Milano

PERUGIA – Il cammino fin qui registrato è il migliore di sempre tra le stagioni nelle quali è stata protagonista in serie A1 femminile la Bartoccini Mc Restauri Perugia, ma guai a montarsi la testa. Le due vittorie conquistate sino ad ora fanno morale e classifica, ma il campionato è ancora lungo e costellato di pericoli. Quello di oggi valido per la sesta giornata di campionato (ore 20), è uno di quelli. A Pian di Massiano sarà ospite la blasonata Numia Milano che ha vinto la supercoppa italiana ma ha già rimediato due sconfitte. Il compito non è per nulla agevole ma i risultati stanno a dimostrare che non è nemmeno proibitivo. La crescita perseguita dal tecnico Andrea Giovi giunge ad un cruciale punto di verifica, misurarsi con una big fornisce gli stimoli giusti per vedere a che punto è la squadra. Le magliette nere dovranno cercare di giocare con coraggio e senza alcun timore reverenziale, a spingere la manovra sarà la regista Maria Irene Ricci e la centrale Laura Mazzaro. Alla seconda gara esterna le lombarde vogliono sbloccarsi, l’allenatore Stefano Lavarini cerca il massimo rendimento. Tra le giocatrici meneghine la più osservata sarà l’opposta Paola Egonu ma un occhio di riguardo dovrà essere dato alla schiacciatrice Lanier. Nove i confronti disputati tutti vinti dalla squadra milanese. Ad arbitrare i fischietti Serena Salvati (RM) e Dario Grossi (RM).

PERUGIA: Ricci in regia e Williams opposta, Mazzaro e Bartolini centrali, Gardini e Perinelli sulla banda, Recchia libero.