Volley serie A1 femminile. La Megabox "va» in Bici: confermata l’attaccante albanese

Nuova conferma in casa Megabox: l’avversario albanese Erblira Bici giocherà in maglia biancoverde anche nel campionato 2025/2026. L’atleta è reduce da un’ottima stagione, avendo chiuso al quarto posto tra le migliori realizzatrici con 18.5 punti a partita e il 38.3% in attacco, alle spalle delle sole Antropova, Németh e Malual. Queste le sue parole dopo l’annuncio: "La stagione scorsa è iniziata diversamente da come avevamo pensato, con molte partite finite al tie-break, a volte non nella maniera che abbiamo ottenuto. Dall’altra parte abbiamo recuperato punti con le big e fatto anche ottimi risultati. Abbiamo raggiunto dei obbiettivi importanti e una qualificazione storica alla Challenge Cup, della quale tutti andiamo particolarmente fieri. Tutto questo ovviamente grazie al lavoro fatto in palestra ma una parte determinante è stata anche la grandissima unione del gruppo. Sono molto contenta di essere ancora parte di questa squadra l’ho sempre detto da quando sono arrivato che i miei obbiettivi vanno di pari passo con quelli della società. La Megabox Vallefoglia piano piano ha iniziato a prendersi il suo posto nel campionato e adesso ha dimostrato di voler crescere e lavorare con obiettivi più stimolanti ogni anno sicura che daremo il massimo". Domani prende il via la Volley Nations League, competizione internazionale che vede impegnate nella prima tappa con le rispettive nazionali Gaia Giovannini (a Rio de Janeiro nella Poule 2 con Stati Uniti, Germania, Corea del Sud e Brasile) e Mikaela Stoyanova (a Ottawa nella Poule 1 con Canada, Olanda, Giappone e Serbia). Riprende anche l’impegno internazionale per Alessandro Bracceschi, preparatore atletico della Megabox e della nazionale olandese.

b.t.