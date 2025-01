Volley serie A1 femminile. La Bartoccini si rinforza con Anchante

PERUGIA – Si prospetta un avvicendamento in regia per la squadra di serie A1 femminile della Bartoccini Mc Restauri Perugia che insegue la salvezza. Le magliette nere pare siano tornate sul mercato ed abbiano trovato un rinforzo, si tratta della palleggiatrice di origine peruviana Yadhira Anchante attualmente in forza alla Marquette University di Milwaukee. La giocatrice ventiduenne a fine dicembre è stata nominata Avca Division I All-America per la seconda volta nella sua carriera. Alta 180 cm. in passato ha giocato alla Iowa Western (USA) e in Perù alla Universidad San Martín e alla Cv Túpac Amaru. L’atleta sudamericana dovrebbe arrivare in Italia nell’arco della prossima settimana.

A parlare del periodo, nel frattempo è la regista Maria Irene Ricci: "Con Scandicci abbiamo sicuramente fatto un’ottima prestazione, ma c’è del rammarico perché nel primo set il vantaggio andava gestito diversamente. L’ultima partita ci dà una grande spinta, stiamo crescendo gara dopo e gara e si vede. Ci aspetta un trittico particolarmente tosto con Chieri, Pinerolo e Milano, ma sappiamo che possiamo giocarcela con chiunque".