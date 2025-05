Volley serie A1 femminile. La Bartoccini continua a crescere. Presa la schiacciatrice Fiesoli

PERUGIA – Un nuovo ingaggio è stato annunciato ieri dalla Bartoccini Mc Restauri Perugia che cerca di rinforzare i propri reparti. Reduce dalla promozione ottenuta con Macerata, si è guadagnata sul campo la serie A1 femminile la schiacciatrice Alessia Fiesoli (nella foto) che ha detto: "Vincere un campionato è sempre un’emozione incredibile. Ho passato quattro anni a Macerata e non c’era modo migliore per chiudere questo percorso se non alzando una coppa. Sono felicissima di arrivare in questa città. Quando c’è stata la possibilità di venire a giocare a Perugia, l’ho subito colta e sono molto contenta. Mi sono avvicinata a casa rispetto a prima. Ci tengo a sottolineare che non c’è stata nemmeno una persona che mi abbia parlato male della città di Perugia e dell’ambiente pallavolistico. Tutti hanno speso bellissime parole. Mi hanno detto che è una società ambiziosa e molto organizzata in cui si respira un senso di famiglia. Insomma, tutti aspetti che cerco per il mio futuro. Mi metterò a disposizione della squadra e dell’allenatore. In un campionato così c’è bisogno di tutte e voglio portare la mia esperienza e positività alla squadra". Toscana di Firenze, classe 1994, alta 185 centimetri, è un elemento di sicuro affidamento. La sua carriera parte nel 2012 da Pesaro (B1), approda poi a Piacenza (A2), nel 2015 fa un’esperienza all’estero con il Paris St-Cloud nella massima categoria francese. Torna in Italia a Trento (A2), nel 2019 è a Casalmaggiore (A1), poi a Pinerolo (A2), infine a Macerata con cui vince la A2, retrocede dalla A1, e conquista nuovamente la promozione.