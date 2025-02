Volley serie A1 femminile, le Black Angels mettono un altro tassello verso la salvezza. La Bartoccini si arrende solo al tie break contro Busto Arsizio. Bartolini: "Che bella atmosfera: grazie ai tifosi. Li aspettiamo mercoledì»

BARTOCCINI PERUGIA 2 EUROTEK BUSTO ARSIZIO 3 (17-25, 25-20, 25-22, 17-25, 14-16)

PERUGIA: Nemeth 21, Traballi 11, Cekulaev 10, Bartolini B. 4, Ricci 4, Gardini 1, Sirressi (L1), Ungureanu 15, Gryka 3, Pecorari 1, Rastelli, Anchante. N.E. – Recchia, Bartolini G. (L2). All. Andrea Giovi e Guido Marangi.

BUSTO ARSIZIO: Obossa 28, Piva 20, Kunzler 16, Sartori 11, Van Avermaet 9, Boldini 6, Pelloni (L1), Frosini, Scola. N.E. – Lazic, Lualdi, Howard, Van Der Pijl, Morandi (L2). All. Enrico Barbolini e Filippo Lualdi.

Arbitri: D. Serafin (TV) e M. Canessa (BA).

BARTOCCINI (b.s. 9, v. 0, muri 11, errori 9). EUROTEK (b.s. 19, v. 5, muri 16, errori 9).

PERUGIA – L’anticipo della serie A1 femminile si rivela avvincente ed incerto sino all’ultimo per la volenterosa Bartoccini Mc Restauri Perugia. Misurarsi con una delle migliori del campionato ha moltiplicato gli stimoli delle magliette nere che hanno sfoderato una bella prestazione, conquistano un punto prezioso. Dopo il fischio d’avvio c’è una fase di studio (6-6). A rompere gli indugi è Boldini che infonde sicurezza alle compagne e le manda a segno con regolarità (9-14). Nemeth prova a farsi vedere e l’ingresso di Ungureanu accorcia (16-19). Nel finale i servizi di Obossa creano disordine nella retroguardia locale e mandano in archivio un agevole vantaggio per le ospiti. Alla ripresa le padrone di casa partono decise ma non riescono a scrollarsi di dosso le avversarie (5-5). Traballi sblocca e Nemeth consolida il gap (10-5). Kunzler e Sartori riportano in scia le lombarde (16-15). La seconda accelerazione del tridente Traballi-Nemeth-Ungureanu scava il solco ed è proprio quest’ultima a firmare il pareggio. Nella terza frazione prova a dare la scossa Obossa che porta avanti di tre le sue ma ancora Nemeth e Ungureanu rimontano e annullano (12-12). È Traballi a trascinare sul +3 le perugine ma anche stavolta Kunzler aggancia (18-18). Il testa a testa allo sprint premia Perugia che con Traballi segna il 2-1. Quarto set con Obossa che va in progressione, complici gli errori perugini (13-18). Rientra Gardini ma non cambia nulla e la sentenza è rimandata. Al tie-break si lotta sino ai vantaggi dove arriva la sconfitta. Così la centrale Benedetta Bartolini: "Peccato per la sconfitta ma abbiamo comunque guadagnato un punto. Che bella atmosfera stasera: grazie ai tifosi. Li aspettiamo mercoledì".