Volley serie A1 femminile, piegata Monviso Pinerolo 3-1. La Bartoccini Mc Restauri incanta. Prima vittoria al PalaBarton

BARTOCCINI MC RESTAURI 3 MONVISO PINEROLO 1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-20)

PERUGIA: Gardini 22, Perinelli 11, Lemmens 7, Mazzaro 6, Williams 6, Ricci 3, Recchia (L1), Markovic 9, Bartolini 1, Kump, Fiesoli. N.E. - Turlà, Passeri, Sirressi (L2). All. Andrea Giovi.

PINEROLO: Davyskiba 16, Malual 13, Dodson 9, D’Odorico 9, Bridi 6, Sylves 4, Moro (L1), Akrari 7, Bussoli, Harbin, Siftar. N.E. – Scialanca (L2). All. Michele Marchiaro.

Arbitri: Ubaldo Luciani (AN) e Stefano Caretti (RM). BARTOCCINI (b.s. 7, v. 0, muri 9, errori 10). MONVISO (b.s. 13, v. 3, muri 9, errori 20).

PERUGIA – In una serata magica esulta la Bartoccini Mc Restauri Perugia che coglie il primo successo pieno, non si era mai verificato prima che le magliette nere vincessero alla terza giornata, un bel segnale per il futuro. La vittoria colta nel fine settimana dalla Wash4green Monviso Pinerolo faceva presagire una battaglia, ma stavolta le padrone di casa sono state superlative e non hanno permesso alle avversarie di esprimersi. Come sempre consistente il contributo di Gardini, ad incidere in maniera determinante sono state anche Markovic (in attacco) e Mazzaro (a muro). Un bel segnale di forza in questo momento per le umbre che hanno sempre sostenuto di essere sulla buona strada per ottenere risultati. È la prima volta che la squadra del presidente Antonio Bartoccini riesce a sbloccarsi così presto, un dato assolutamente in controtendenza rispetto al passato, che permette di essere ottimisti.

In partenza l’entusiasmo si infrange sui muri ospiti che portano sul 3-5. Il gioco delle padrone di casa si sposta al centro con Lemmens che sale in cattedra e rovescia (15-12). C’è la reazione di Gardini che sale in cattedra e porta al vantaggio, complici undici errori avversari. Alla ripresa partono meglio le ospiti grazie a Davyskiba (5-7). Il cambio d’inerzia arriva con Williams in attacco e Recchia in difesa (13-9). Perinelli ha una marcia in più (23-19). Gardini rincara la dose. Terzo set ancora con partenza in salita (2-6) Le perugine non si perdono d’animo, entra Markovic e ribalta (15-12). Si avanza a braccetto ma le accelerazioni sono tutte piemontesi che accorciano. Il quarto frangente inizia ancora nel segno di Markovic (9-6). A mantenere il vantaggio è l’imprendibile Gardini (16-13). Finale a senso unico, un errore ospite scatena l’urlo del palazzo.

Alberto Aglietti