Volley serie A1 femminile, stasera la partita in trasferta. Bartoccini, caccia all’impresa con Conegliano. Il vicepresidente Gargaglia: "Salvezza meritata»

Stasera si chiude la serie A1 femminile e la Bartoccini Mc Restauri Perugia è chiamata a misurarsi con l’imbattuta capolista Prosecco doc Imoco Conegliano. Scontro fuori portata nel quale i precedenti dicono che sono sette le sconfitte maturate e una la vittoria conseguita. La squadra veneta diretta dal tecnico folignate Daniele Santarelli ha una panchina lunga di valore, potrebbe giocare utilizzando diversi moduli.

Tra le padrone di casa la spinta propulsiva è la palleggiatrice polacca Joanna Wolosz, grande attenzione al centro dove opera l’esperta Cristina Chirichella. Le ospiti dell’allenatore Andrea Giovi affronteranno l’impegno proibitivo con l’intento di fare bella figura e provare a superare le avversità. Le umbre si affideranno alla potenza dell’opposta ungherese Anett Nemeth e alla volontà di fare bene della schiacciatrice Gaia Traballi. Sarà come sempre volleyballworld.tv a trasmettere la sfida sulla propria piattaforma a pagamento.

Il vicepresidente Gianluca Gargaglia fa il punto della situazione tra presente e futuro: "Quello della salvezza è un risultato meritato, faccio i complimenti a tutti, squadra, società e staff tecnico. L’obiettivo rimane comunque quello di migliorarci. L’idea potrebbe essere quella di affidarsi a nuove figure professionali. Vogliamo puntare su giovani talenti, in modo che la società possa acquisirne la proprietà e avere una maggiore continuità di rendimento. Perugia, ad oggi, è un’occasione per giovani giocatrici che, di solito, sono in prestito. Vogliamo continuare su questa strada".

Arbitri: Alessandro Cerra (CZ) ed Antonio Giovanni Marigliano (LE).

Conegliano Veneto: Wolosz – Haak, Chirichella – Fahr, Lanier – Lukasik, De Gennaro (L).

: Ricci – Nemeth, Bartolini – Cekulaev, Traballi – Ungureanu, Sirressi (L).

Alberto Aglietti