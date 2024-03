Volley serie a2 femminile. Bartoccini, a Macerata per tornare a vincere

PERUGIA – Un mese al termine della pool promozione di serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia disputa oggi in trasferta (ore 17) la seconda gara esterna consecutiva. Ostacolo arduo contro la Cbf Balducci Macerata che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per lo splendido successo colto nell’ultimo turno. Le marchigiane dirette dal tecnico Michele Carancini hanno registrato risultati altalenanti nel girone d’andata ma sono in piena lotta per le posizioni migliori in vista dei play-off. Le padrone di casa si sono rinforzate negli ultimi tempi ingaggiando la centrale tedesca Laura Broekstra e l’opposta montenegrina Danijela Dzakovic. Le ospiti coordinate da coach Andrea Giovi si sono allenate cercando di ritrovare la concentrazione e la determinazione. Arbitri: Piera Usai (CA) e Claudia Lanza (NA).

PERUGIA: Ricci - Montano, Cogliandro – Bartolini, Traballi - Kosareva, Sirressi (L).