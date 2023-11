Volley serie A2 femminile. Bartoccini, gara al vertice. Stasera c’è Busto Arsizio

In serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna stasera (ore 20) nel proprio palasport. In palio la vetta contro la Futura Giovani Busto Arsizio che è l’unica formazione a punteggio pieno. Avendo al momento due lunghezze di ritardo in classifica, per scalzare dalla vetta le rivali le ragazze dell’allenatore Andrea Giovi devono incamerare l’intera posta. Tra le padrone di casa sono pronte a raccogliere il guanto di sfida la palleggiatrice Maria Irene Ricci e la libero Immacolata Sirressi.

"Conosco bene le mie compagne e so come vivono ogni momento - afferma Sirressi - C’è grande voglia di andare in campo e di giocare. L’emozione c’è, anche se forse quelle più forti sono arrivate in occasione dell’esordio con Brescia. Siamo molto connesse tra di noi e c’è grande concentrazione e voglia di far bene. Vogliamo dare il massimo di noi stesse contro Busto ed uscire così dal match senza rimpianti. Poi non so che partita sarà… Fare pronostici è assolutamente difficile. Si gioca 6 contro 6 e la palla è rotonda. Loro sono una formazione molto organizzata e ordinata nel gioco. Eccellono un po’ in tutti i fondamentali, ma noi non siamo da meno". La numero 5 della Bartoccini ci tiene al supporto del pubblico di casa: "Mi aspetto tanta gente al palazzetto perché noi abbiamo dimostrato grande attaccamento alla maglia e alla città in queste prime gare. Diciamo che mi aspetto un ritorno. Noi cercheremo di fare una gran partita e di far divertire il nostro pubblico".Dall’altra parte della rete le lombarde guidate dal coach Daris Amadio viaggiano col vento in poppa e tengono la barra dritta, facendo leva sull’ottimale aspetto mentale. Il match sarà visibile sulla piattaforma web volleyballworld.tv previa registrazione.

: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Kosareva – Traballi, Sirressi (L).

Busto Arsizio: Monza – Zanette, Rebora – Tonello, Cvetnic – Silva Conceicao, Bonvicini (L).

Arbitri: Nicola Traversa (BA) ed Eleonora Candeloro (PE).