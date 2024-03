Volley serie A2 femminile. Bartoccini, Montano:: "Non abbiamo mollato»

PERUGIA – Mantiene alta la guardia la Bartoccini Fortinfissi Perugia che vuole mantenere la prima posizione nel campionato di serie A2 femminile. Domenica prossima le magliette nere torneranno tra le mura amiche, dopo quasi un mese di assenza, per affrontare il fanalino di coda Montecchio Maggiore. Intanto è l’opposta colombiana Ivonee Montano a parlare: "Non è stata per nulla una partita facile. Diciamo che non abbiamo mai mollato e abbiamo pensato sempre alla palla successiva, senza farci condizionare da ciò che faceva il nostro avversario. Anche se Macerata stava giocando molto bene, non abbiamo smesso di credere in noi stesse e nel momento di difficoltà siamo riuscite a rialzarci più forti. Il mio momento di forma psico-fisica è buono. Tutti i giocatori attraversano momenti belli, ma anche difficili. Spero solo di continuare a mantenere lo stesso ritmo e magari migliorare". Mancano ancora quattro partite e servono dunque ancora uno sforzo per centrare l’obiettivo della promozione. "Tutte le prossime partite saranno difficili in egual modo, perché nessuna squadra sarà disposta a concederci qualcosa in questo momento. Dobbiamo solo tenere duro e continuare a lavorare con concentrazione".