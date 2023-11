Volley serie A2 femminile. Bartoccini, nono successo e primo posto in classifica. Montano imprendibile, superata Albese al PalaBarton

BARTOCCINI PERUGIA

3

TECNOTEAM ALBESE

0

(25-18, 25-21, 25-14) PERUGIA: Montano 20, Cogliandro 11, Traballi 9, Bartolini 8, Kosareva 5, Ricci 4, Sirressi (L1), Viscioni 1, Atamah 1, Messaggi, Braida. N.E. – Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

ALBESE: Meli 10, Bulaich Simian 8, Longobardi 7, Veneriano 4, Zatkovic 4, Nicolini, Fiori (L), Patasce 1, Annoni, Brandi, Radice, Zanotto. All. Mauro Chiappafreddo.

Arbitri: Lambertini (PR) e Clemente (PR). BARTOCCINI (b.s. 11, v. 2, muri 10, errori 7). TECNOTEAM (b.s. 6, v. 3, muri 2, errori 11).

La Bartoccini Fortinfissi Perugia che ottiene il nono successo in serie A2 femminile e conferma il primo posto della classifica. Poco ha potuto la Tecnoteam Albese che in tre set ha dovuto cedere il passo. Solo al fischio d’inizio le ospiti sono riuscite a stare davanti (3-4), ma è durato davvero poco perché le magliette nere hanno cominciato a macinare punti con Montano (mvp della gara) che ha trascinato sull’uno a zero. Le padrone di casa hanno rotto gli indugi subito alla ripresa (7-2), Bartolini a muro e Montano in attacco sono risultate imprendibili spingendo al raddoppio. Anche il terzo set è stato marchiato da Montano (8-3), l’ingresso di Patasce da un lato, Atamah e Viscioni dall’altro, non ha cambiato l’esito del confronto.