Volley serie a2 femminile. La Bartoccini affronta l’ostacolo Messina

PERUGIA – In serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia gioca in trasferta (ore 17) e cerca di scavare il solco sulla inseguitrice Città di Messina che ha perso solo una gara sino ad ora. Le siciliane guidate da coach Fabio Bonafede cercano il colpaccio. Le padrone di casa hanno tante frecce al loro arco, tra cui l’opposta statunitense Kelsie Payne, la miglior realizzatrice. Cercheranno di scongiurare il sorpasso le atlete allenate da Andrea Giovi che risultano ancora imbattute. Tra le ospiti sarà determinante l’apporto della centrale Asia Cogliandro: "Siamo contente di quanto fatto sinora. Messina ha un palazzetto nuovo e un pubblico che si fa sentire. Scenderemo in campo per dare il massimo". Il match tra sarà visibile gratuitamente su Volleyball World. Tra le ex in campo c’è la centrale Valentina Mearini.

PERUGIA: Ricci - Montano, Bartolini - Cogliandro, Traballi - Kosareva, Sirressi (L). Arbitri: Fabio Scarfò (RC) e Gaetano Antonio (CZ). A.A.