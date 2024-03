Volley serie A2 femminile. La Bartoccini torna a casa. Al PalaBarton c’è Montecchio

PERUGIA – Quattro giornate al termine della pool promozione di serie A2 femminile, la capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia torna a distanza di quasi un mese a giocare sul taraflex amico. Oggi alle ore 17 a Pian di Massiano arriva il fanalino di coda Ipag Ramonda Montecchio ancora a secco di vittorie nella seconda fase. Impegno sulla carta agevole per le ragazze del tecnico Andrea Giovi ma i sogni di gloria possono aspettare. Le padrone di casa potrebbero avere l’opportunità di far giocare le atlete meno utilizzate sino ad ora, pronte a dare il loro contributo sono la regista Federica Braida e la libero Alessia Lillacci. Le ospiti guidate da coach Eraldo Buonavita non hanno più obiettivi di classifica e questo potrebbe renderle pericolose. Tra le venete le vigilate speciali saranno la schiacciatrice Alessia Arciprete e la centrale Alexandra Botezat. Cinque i precedenti tra le due antagoniste, tre vittorie delle umbre e due delle sttentrionali. Sono due le ex di turno, la schiacciatrice Dayana Kosareva e la centrale Benedetta Bartolini che vestirono la maglia delle montecchiane. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta streaming gratuita, previa registrazione, attraverso la piattaforma Volleyball World Italia al seguente link.

PERUGIA: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (L).

Montecchio Maggiore: Carraro – Mangani, Botezat – Pandolfi, Bellia – Arciprete, Napodano (L).

Arbitri: Riccardo Faia (CA) e Giorgia Adamo (TP).

Alberto Aglietti