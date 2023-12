Volley serie a2 femminile. La capolista Bartoccini attende Bologna

PERUGIA – La serie A2 femminile torna oggi tra le mura amiche alle ore 17 per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere ritrovano i tifosi al palasport di Pian di Massiano, con la ferma intenzione di regalare loro un’altra gioia. Mantenere il vantaggio, o incrementarlo, sulle inseguitrici è l’obiettivo dell’imbattuta capolista. A provare a misurarsi con le umbre sarà la Vtb Fcredil Bologna che arriva da una sconfitta. Tra le padrone di casa stanno ritagliandosi sempre maggiori spazi la palleggiatrice Federica Braida che e la centrale Princess Atamah, elementi che vengono schierati se la situazione lo consente. Le emiliane del tecnico Andrea Zappaterra proveranno a fare il massimo per rialzare la testa. Gara in diretta streaming gratuita attraverso la piattaforma Volleyball World Italia.

PERUGIA: Ricci-Montano, Bartolini-Cogliandro, Traballi-Kosareva, Sirressi (L). Bologna: Saccani - Fiore, Rossi - Neriotti, Lotti - Bovolo, Laporta (L). Arbitri: Lanza (NA) e Bonomo (RM).