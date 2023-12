Volley serie A2 femminile, la schiacciatrice: "Abbiamo fatto un percorso di crescita importante». Bartoccini in difesa della vetta, la carica di Traballi

PERUGIA – Vigilia di un doppio appuntamento alquanto complicato nel campionato di serie A2 femminile, con la formazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia che deve respingere l’assalto delle due più dirette avversarie in classifica. Le magliette nere continuano a marciare a ritmi sostenuti e guidano solitarie la graduatoria generale, anche se sono coscienti che la difficoltà è mantenere il livello di gioco costante, evitando gli alti e i bassi.

Di recente la schiacciatrice Gaia Traballi (nella foto) si è espressa così: "Non mi aspettavo di essere a questo punto della stagione al primo posto, perlomeno non era scontato. Ci sono squadre costruite per stare in alto nella classifica. Il nostro calendario è iniziato con scontri durissimi e infatti con Brescia e Talmassons siamo andati al tie-break, poi abbiamo fatto un percorso di crescita importante. Nell’ultima partita ci ha messo in difficoltà Bologna che ci ha strappato un set, il primo che perdiamo dopo tante partite. Non gli darei troppo peso perché è importante ritrovare le motivazioni in ogni partita. L’inseguitrice più diretta è Busto Arsizio che all’andata è stata battuta con quella che è stata forse la nostra prestazione migliore. La società sportiva non ha nascosto l’intenzione di tornare nella massima categoria, il pubblico non manca, credo che sia il più numeroso della A2, di certo è emozionante, spero però che possa crescere ancora il coinvolgimento dei supporters con proseguire della stagione".