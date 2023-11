Volley serie A2 femminile, l’opposta colombiana Ivonne Montano. "Bartoccini, siamo prime con merito»

PERUGIA – Affrontate tutte le avversarie del girone di serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia ora è ancora più consapevole della sua forza. In nove giornate di calendario, dopo aver lasciato sul campo due punti, sono state infilate sei vittorie consecutive senza perdere alcun set, ultima delle quali contro la modesta Albese. La miglior realizzatrice perugina è stata l’opposta colombiana Ivonne Montano che ha detto: "Stiamo lavorando bene in settimana e si vede durante le partite. Sono soddisfatta della mia prestazione e in generale di quella della squadra. Siamo prime con pieno merito". Continua a tenere i piedi ben saldi per terra l’allenatore Andrea Giovi: "Complimenti alle ragazze per la prestazione. Non era facile contro una rivale valida. Chiudere il girone di andata al primo posto ci dà morale e la possibilità di affrontare con qualche vantaggio in più le gare di coppa Italia. Non montiamoci la testa e restiamo connessi sull’obiettivo". La condizione fisica e atletica della capolista appare impeccabile. A.A.