Volley serie A2 femminile: si gioca al palabarton. Bartoccini, con Talmassons è vietato fermarsi

PERUGIA – La serie A2 femminile è ancora protagonista a Pian di Massiano oggi (ore 17) con la Bartoccini Fortinfissi Perugia che prova l’ulteriore allungo sulla Cda Talmassons Fvg. Il set perso lo scorso fine settimana ha fatto drizzare le antenne ai tifosi che vogliono vedere le proprie ragazze ancora vincenti. Le padrone di casa guidate da coach Andrea Giovi sono sempre molto fiduciose nei loro mezzi ma non abbassano la guardia. Lo conferma alla vigilia la palleggiatrice Maria Irene Ricci: "Affrontiamo una squadra che non molla mai. Hanno degli ottimi riferimenti in attacco e dovremo essere molto concentrate. La partita d’andata testimonia le insidie nell’affrontare questo avversario. I prossimi dieci giorni saranno molto importanti per l’esito finale della prima fase di stagione". Le friulane allenate da Leonardo Barbieri sono consapevoli delle difficoltà che le attendono ma hanno il morale alto e non vogliono fermarsi. I punti di forza delle ospiti sono la schiacciatrice Leah Hardeman migliore realizzatrice e la centrale Katja Eckl che a muro è un portento. Per chi non potesse essere presente in palazzetto c’è la possibilità di seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma di Volleyball World Tv.

PERUGIA: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (L). Talmassons: Eze – Kavalenka, Costantini – Eckl, Hardeman – Populini, Negretti (L). Arbitri: Angelucci e Polenta.

Alberto Aglietti