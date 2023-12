Volley serie a2 femminile: stasera il big-match. La capolista Bartoccini Perugia gioca d’anticipo, scontro diretto con Busto Arsizio

Si gioca stasera una bella fetta di promozione diretta la Bartoccini Fortinfissi Perugia che anticipa (causa convocazione azzurra di Atamah per fine anno, ndr) il turno di serie A2 femminile contro la più diretta inseguitrice Futura Giovani Busto Arsizio. A parità di giornate disputate il margine di vantaggio è sottile, appena due punti, e ciò non garantisce alle umbre la certezza di rimanere avanti. Una situazione che è esattamente contraria a quello che fu all’andata, quando erano le lombarde a guidare la graduatoria generale. Per ambire alla vetta le ragazze dell’allenatore Daris Amadio devono incamerare l’intera posta. La concentrazione delle padrone di casa è sicuramente massima, anche perché di occasioni sino ad oggi ne sono state sprecate poche. Riuscire ad imporsi nello scontro diretto diventa fondamentale per guadagnare la prima piazza, le settentrionali ci proveranno facendo leva sulla palleggiatrice Sofia Monza e sulla centrale Sofia Rebora. Con una grande fiducia nei propri mezzi il coach Andrea Giovi prepara lo scontro ad alta quota ben sapendo che potrebbe essere questo il colpo del kappao. Le ospiti non vogliono distrarsi e cercano di ripetere le ultime belle prove con l’opposta colombiana Ivonee Montano e la schiacciatrice russa Dayana Kosareva determinate a farsi valere. Nessuna ex di turno, l’unico precedente disputato ha sorriso alle umbre che all’andata s’imposero per tre a zero. Il match sarà visibile in chiaro registrandosi sulla piattaforma web volleyballworld.tv che ha i diritti del campionato in esclusiva.

Busto Arsizio: Monza – Zanette; Tonello – Rebora; Conceicao – Cvetnic, Bonvicini (L).

: Ricci – Montano; Bartolini – Cogliandro; Traballi – Kosareva; Sirressi (L).

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano (LE) e Marco Pasin (TO). Alberto Aglietti