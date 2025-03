Volley serie A2 maschile: DOMANI ALLE 18 A FANO CON LA CAPOLISTA PORDENONE. Ultimi Acuti per la Smartsystem Essence Hotels: "Vincere per il miglior piazzamento»

Tornato protagonista nell’ultimo match contro Siena (80% in attacco e 9 punti), Alessandro Acuti si prepara all’ultima gara di stagione che la Smartsystem Essence Hotels affronterà tra le mura amiche ospitando (domani ore 18) la capolista Tinet Prata di Pordenone. Un’ultima giornata che deciderà le sorti di molte squadre, sia per quanto riguarda il piazzamento finale che per quanto riguarda il destino futuro: "Prata verrà a Fano molto agguerrita – afferma il centrale virtussino – match per loro fondamentale per conquistare il primo posto in regular season. D’altro canto noi abbiamo grandi motivazioni legate al fatto che vogliamo riscattare le ultime due gare e chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico". I virtussini misero già in difficoltà la Tinet nella gara d’andata: "Facemmo una bella partita – ricorda Acuti – portammo via un punto prezioso in classifica. Vogliamo dimostrare di esserci ancora e soprattutto prepararci per la Coppa Italia". Il giocatore bolzanino rassicura sul suo stato di salute: "Ho combattuto tutto l’anno con un’infiammazione al tendine rotuleo che non mi ha permesso in diverse occasioni di dare il cento per cento. Sto riprendendomi, anche grazie al lavoro svolto dallo staff medico e voglio essere pronto per la Coppa Italia". Kristian Gamba e Jernej Terpin, autori di un campionato straordinario, saranno le punte di diamante dei friulani. L’inossidabile Nicolò Katalan e Simone Scopelliti giostreranno al centro, Alessio Alberini regista mentre il bravo polacco Marcin Ernastowicz ricoprirà il ruolo di banda, Benedicenti libero. Fano punta al miglior piazzamento per la Coppa Italia.

b. t.