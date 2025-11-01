Volley serie A2 maschile. Essence hotel, dopo Brescia un’altra corazzata. Virtus Aversa chiede a Fano il pass per sognare

Da una corazzata ad un’altra. Dopo Brescia, ecco Aversa con l’Essence Hotels che torna a giocare davanti al proprio pubblico domenica 2 novembre alle 18 con l’obiettivo di centrare il bis della prima giornata. La Virtus Aversa ha cambiato molto durante l’estate confermando solo la diagonale palleggiatore- opposto (Garnica-Motzo): "Nuovi e di esperienza i due centrali – afferma il fanese Simone Roscini vice allenatore della Virtus –. Volpato e Mattei, così come i due giocatori di banda Tallone, fanese, e Tiozzo. Per poi non dimenticare il libero Raffa, giocatore affidabile e grande ex della partita". Prima Brescia, poi Aversa. Insomma il calendario non è stato benevolo con Fano: "Brescia è sulla carta la più forte – continua il vice di Mastrangelo –, ma Aversa ha grandi ambizioni. I campani hanno cambiato molto acquistando però atleti di assoluto livello e mantenendo la coppia Garnica-Motzo che già nella scorsa stagione ha fatto vedere grandi cose". Ci si aspetta dunque la presenza del grande pubblico al Palas Allende, lo stesso pubblico che due settimane ha trascinato il gruppo di Mastrangelo alla sonora ed esaltante vittoria contro Taranto della prima gara di campionato di serie A2. Il team di Tomasello è capolista con sei punti, frutto di due successi contro Cantù (fuori casa per 3 a 1) e Prata di Pordenone (3-1 in casa). Anche per gli aversani la trasferta non sarà comunque semplice, soprattutto per il fatto che l’Essence Hotels davanti ai propri tifosi ha sempre una marcia in più. La parola passa a Mattia Raffa libero di Aversa e grande ex di Fano, dove ha giocato tre stagioni: "La Virtus è un avversario tosto, soprattutto è difficile giocare nel loro palazzetto, lo conosco bene, dato che ci ho giocato per tre anni. So benissimo che emozioni si provano, quando giocano in casa hanno sicuramente una marcia in più. L’Essence Hotels è una squadra agguerrita. Quando entrano in partita è difficile contenerli. Dovremo essere bravi a mantenere il nostro livello indipendemtemete dai colpi che sferreranno e continuare con il nostro gioco".

Aversa viene dall’entusiasmante vittoria contro Pordenone. La Virtus invece nell’ultimo turno in trasferta ha perso contro Brescia. Domenica scorsa i biancorossi sono calati nei momenti importanti, manca ancora quella continuità fondamentale per macinare punti con qualsiasi avversaria. Ma sembra che Fano abbia capito cosa serve per puntare in alto.

b.t.